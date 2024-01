Göttingen - Der Satirepreis Göttinger Elch geht in diesem Jahr an das Karikaturisten-Duo Greser & Lenz. Achim Greser (62) und Heribert Lenz (65) werden für ihre scharfen politischen Karikaturen und ihren unbequemen Blick auf die Gesellschaft ausgezeichnet, wie die Stadt Göttingen am Sonntag mitteilte. Die Laudatio bei der Verleihung des Elchpreises am 3. März 2024 werde der Entertainer Harald Schmidt (66) halten.

Bereits vom 21. Januar an wird die Ausstellung „Evolution? - Karikaturen aus 25 Jahren“ im Alten Rathaus von Göttingen präsentiert. Zu sehen seien Werke, die die Vielseitigkeit und den kritischen Geist von Greser & Lenz widerspiegelten, hieß es. Die beiden Zeichner wurden mit ihren Arbeiten unter anderem für das Satiremagazin „Titanic“, die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ sowie die Nachrichtenmagazine „Stern“ und „Focus“ bekannt.

Der Göttinger Elch wird seit 1997 verliehen. In der Vergangenheit wurden unter anderem Rainald Grebe, Maren Kroymann und Max Goldt mit der Auszeichnung geehrt. Die Preisträger erhalten eine Elch-Brosche, ein Preisgeld von 3333,33 Euro sowie die Ausrichtung einer Veranstaltung.