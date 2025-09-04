An 23 Hauptstraßen in Berlin gilt bald tagsüber wieder Tempo 50 - statt Tempo 30. Das sorgt für Unmut.

Berlin - „50 kickt mehr als 30“: Mit satirischen Mitteln haben etwa ein Dutzend Menschen gegen die Rückkehr von Tempo 50 auf mehreren Berliner Straßen demonstriert. Die Aktion des Vereins Changing Cities fand auf dem Mittelstreifen des Tempelhofer Damms statt. Auf Schildern waren auch Sprüche wie „Schulkinder, Senioren ihr habt hier nix zu suchen!“ oder „Freie Fahrt für freie Bürger“ zu lesen.

An 23 Berliner Hauptstraßen gilt bald tagsüber wieder Tempo 50 statt Tempo 30. Dazu zählt auch ein Teil des Tempelhofer Damms. Der schwarz-rote Berliner Senat beschloss dazu auf Vorlage von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) einen neuen sogenannten Luftreinhalteplan.

Um die Luftqualität zu verbessern und europäische Schadstoff-Grenzwerte einzuhalten, war vor einigen Jahren an 41 Abschnitten an Hauptverkehrsstraßen tagsüber Tempo 30 angeordnet worden. Da das Ziel reinerer Luft an etlichen Straßen nun erreicht sei, könne das Tempolimit nicht mehr damit begründet werden, hieß es zur Erklärung.