Braunschweig - Rund 25 Tonnen Schlachtabfälle haben sich nach einem Sattelzugunfall auf der Autobahn 391 über alle Fahrspuren verteilt. Die Autobahn bleibe in Fahrtrichtung Nord kurz hinter der Autobahnauffahrt Braunschweig-Lehndorf für mehrere Stunden gesperrt, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Auch der Sattelzug liegt quer über alle Fahrspuren.

Der Lkw war den Angaben zufolge aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern geraten. Er verdrehte sich dabei, kippte auf die Seite und verlor dabei die gesamte Ladung. Der Fahrer konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das Fahrerhaus unverletzt verlassen, wie es hieß. Er wurde von einem Notarzt untersucht und in einem Rettungswagen betreut.