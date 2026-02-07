Ein Sattelzug kommt von der Straße ab - dumm nur, dass direkt daneben ein Kanal verläuft. Der tonnenschwere Transporter kippt ins Wasser, der Fahrer wird verletzt. Warum die Bergung schwierig ist.

Ein Sattelzug landet in Rhauderfehn kopfüber in einem Kanal, der Fahrer wird schwer verletzt.

Rhauderfehn - Bei einem schweren Unfall im Landkreis Leer ist ein Sattelzug kopfüber in einem Kanal gelandet. Der 72 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann sei aber ansprechbar gewesen.

Laut Polizei war der 72-Jährige mit seinem Transporter in Rhauderfehn aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der mit 20 bis 25 Tonnen Hühnerdung beladene Sattelzug kippte schließlich ins Wasser. Die Ladung dürfe nicht ins Wasser gelangen, das erschwere die Bergung, sagte der Polizeisprecher.

Die Bergung laufe mit Kränen und schwerem Gerät - und werde sich voraussichtlich bis in den Abend ziehen, sagte er. Dabei spielen auch Größe und Gewicht des Sattelzuges eine Rolle. Die Straße wurde gesperrt. Aus der Zugmaschine lief Öl aus.