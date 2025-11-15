Erst wurden knapp eine Million Tiere wegen der Vogelgrippe getötet, nun dies: Ein Transporter mit etwa 4.500 Hühnern kommt von der Straße ab und kippt um. Wie viele Tiere gestorben sind, ist unklar.

Höltinghausen - Ein Mann ist mit einem mit etwa 4.500 Hühnern beladenen Transporter zwischen Höltinghausen und Halen (Landkreis Cloppenburg) verunglückt. Sanitäter brachten den 25-Jährigen leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Einem Polizeisprecher zufolge ist zurzeit unklar, wie viele Tiere gestorben sind. Das Veterinäramt kümmere sich um den Abtransport der Hühner. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf knapp 100.000 Euro.

Der Mann kam laut der Polizei gegen 3.00 Uhr mit seinem Sattelzug von der Straße ab, woraufhin das Fahrzeug seitlich umkippte. Der Fahrer wurde in dem Führerhaus eingeschlossen, konnte sich jedoch selbst befreien. Die Straße wurde gesperrt, die Bergungsarbeiten dauerten einem Polizeisprecher zufolge bis knapp 14.00 Uhr an.