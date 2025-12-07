Das dürften viele Autofahrer fürchten: In einer Autobahn-Baustelle löst sich der Auflieger von einem Sattelzug, rammt die Schutzplanken und blockiert schließlich eine Spur.

Bremen - Ein Sattelzug hat auf der Autobahn 1 nahe Bremen während der Fahrt seinen Auflieger verloren und schwere Schäden verursacht. Am Samstagabend habe sich der Sattelauflieger in einer Baustelle an der Weserbrücke wegen eines technischen Fehlers beim Aufsatteln gelöst, teilte die Polizei mit. Der Auflieger schleifte den rechten Fahrstreifen und auf dem Seitenstreifen entlang, kollidierte mit mehreren Leitbaken und rammte schließlich die mobile Schutzplanke.

Dann blockierte der Sattelauflieger die rechte Spur und musste laut Polizei mit „einem erheblichen Aufwand“ entfernt werden. Die Autobahn in Richtung Hamburg wurde für mehrere Stunden teilweise voll gesperrt. Der Unfall verursachte am Sattelzug einen Schaden von rund 10.000 Euro - die Schäden an der Baustellenbeleuchtung und der mobilen Schutzplanke beliefen sich auf etwa 85.000 Euro.

Der Fahrer des Sattelzugs, der beim Ankoppeln die Sattelkupplung beschädigt und vor der Abfahrt die ordnungsgemäße Kontrolle versäumt hatte, musste noch am Unfallort eine Sicherheitsleistung bezahlen. Die Ermittlungen dauern an.