Hasbergen - Ein Lastwagenfahrer ist mit mehr als 2,4 Promille auf der Autobahn im Landkreis Osnabrück erwischt worden. Der 45-Jährige fuhr mit seinem Sattelzug samt Auflieger am Montag in starken Schlangenlinien über die A30 in Richtung Rheine, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Autofahrerin bemerkte dies und wählte den Notruf.

Eine Polizeistreife leitete den Fahrer des 40-Tonners an der Ausfahrt Hasbergen-Gaste von der Autobahn. Der Grund für die unsichere Fahrweise stellte sich schnell heraus: Der 45-Jährige war betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Die Fahrt endete somit für den Mann. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.