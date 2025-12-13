Die Leipziger Handballer können ihren Aufwärtstrend im Duell beim HC Erlangen nicht bestätigen. Zwei Ex-Leipziger spielen eine entscheidende Rolle beim Sieg der Gastgeber.

Auch sieben Tore von Franz Semper konnten die Niederlage des SC DHfK Leipzig in der Handball-Bundesliga beim HC Erlangen nicht verhindern. (Foto Archiv)

Nürnberg - Die Handballer des SC DHfK Leipzig müssen weiter auf ihren ersten Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison warten. Das Team von Trainer Frank Carstens verlor beim HC Erlangen mit 26:30 (13:16). Nationalspieler Franz Semper war vor 5.397 Zuschauern mit sieben Toren der beste Werfer des Tabellenletzten, der nun bei 5:29 Punkten steht.

Nach ausgeglichenem Beginn übernahmen die Erlanger das Kommando und profitierten dabei vom passiven Abwehrverhalten der Gäste. Der Ex-Leipziger Viggo Kristjansson brillierte im Rückraum sowohl als Torschütze als auch Passgeber und führte den HCE zu einer 11:6-Führung (15. Minute). Danach häuften sich bei den Gastgebern jedoch die technischen Fehler, so dass Leipzig den Rückstand bis zur Pause leicht verkürzen konnte.

Nach dem Wechsel dominierte auf beiden Seiten zunächst die Defensive. Erlangen blieb fast zwölf Minuten ohne eigenen Treffer, was die Leipziger zum 17:17-Ausgleich (44.) nutzten. In der Folge fanden die Gastgeber ihren Rhythmus in der Offensive wieder. In Andri Runarsson übernahm jetzt ein weiterer Ex-Leipziger die Verantwortung im Abschluss, so dass sich Erlangen vorentscheidend auf 27:23 (55.) absetzen konnte.