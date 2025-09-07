Die Leipziger Handballer kommen in der Bundesliga einfach nicht in Tritt. Bei der Heimniederlage gegen Wetzlar verspielen sie im zweiten Durchgang eine Vier-Tore-Führung.

Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben im dritten Bundesliga-Spiel die dritte Niederlage einstecken müssen. Das Team von Trainer Raul Alonso unterlag der HSG Wetzlar vor heimischer Kulisse mit 24:25 (13:12). Nationalspieler Franz Semper zeichnete sich mit neun Toren als bester Werfer des SC DHfK aus.

Drei Tage nach der 29:34-Heimniederlage gegen Lemgo waren die Leipziger von Beginn an um Wiedergutmachung bemüht. Vor allem Semper startete entschlossen und erzielte die ersten drei Tore für die Gastgeber. Ab Mitte der ersten Halbzeit ging die spielerische Linie bei beiden Teams verloren. Die Leipziger überzeugten zumindest defensiv und gingen mit einer knappen Führung in die Pause.

Im zweiten Durchgang wurde die Partie wegen eines medizinischen Notfalls, der eine Person aus dem Vereinsumfeld des SC DHfK betraf, beim Stand von 16:15 (39. Minute) für 15 Minuten unterbrochen. Nach erfolgter Entwarnung fanden die Gastgeber schneller wieder in ihren Rhythmus und setzten sich auf 19:15 (46.) ab. Dieses Niveau konnten sie allerdings nicht halten. Wetzlar kämpfte sich ins Spiel zurück und führte nach vier Toren in Serie mit 25:22 (58.). Das letzte Leipziger Aufbäumen blieb erfolglos.