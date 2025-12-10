Die Leipziger Bundesliga-Handballer punkten erstmals doppelt im Abstiegskampf. Gegen Hamburg haben sie lange alles im Griff, müssen am Ende aber noch einmal zittern.

Leipzig - Den Handballern des SC DHfK Leipzig ist im 16. Anlauf der erste Sieg in dieser Bundesliga-Saison gelungen. Das Team von Trainer Frank Carstens bezwang den HSV Hamburg mit 29:27 (15:13). Nationalspieler Franz Semper war vor 3.810 Zuschauern mit acht Toren der beste Werfer des SC DHfK, der mit 5:27 Punkten immer noch am Tabellenende rangiert.

Bei den Leipzigern gab der erst am Montag verpflichtete Slowene Dean Bombac sein Debüt und führte sofort umsichtig Regie. Trotz einer frühen Roten Karte für Lukas Binder legten die Gastgeber den besseren Start hin (5:2) und kontrollierten weite Strecken der ersten Halbzeit, ohne sich nennenswert absetzen zu können.

Als sich nach dem Wechsel beim HSV die technischen Fehler häuften, zog Leipzig auf 24:18 (43. Minute) davon. In der Schlussphase agierten die Gastgeber jedoch immer fahriger, so dass Hamburg verkürzen konnte. Erst eine Parade des starken Torhüters Tomas Mrkva 27 Sekunden vor Schluss beendete das Zittern. Mrvka wehrte insgesamt 13 Bälle ab.