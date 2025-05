Nürnberg - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben erstmals seit knapp fünf Monaten wieder einen Auswärtssieg in der Bundesliga gefeiert. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson setzte sich beim HC Erlangen nach einer kämpferisch starken Vorstellung mit 25:23 (10:11) durch.

Nationalspieler Luca Witzke avancierte mit acht Toren zum besten Werfer der Sachsen, die mit 21:37 Punkten auf Platz zwölf rangieren. Für die abstiegsbedrohten Erlanger (12:48) traf der Ex-Leipziger Viggo Kristjansson sechsmal.

Leipziger Steigerung nach der Pause

6103 Zuschauer in Nürnberg sahen eine hektische Anfangsphase beider Teams. Mit ihrer 5:1-Abwehr hemmten die Gäste zwar den Spielfluss des HCE, agierten ihrerseits im Angriff aber viel zu ideenlos und lagen so nach 15 Minuten mit 4:6 in Rückstand. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit brachten die Leipziger mehr Dynamik in ihre Aktionen.

Nach dem Wechsel nahm das Tempo der Partie zu. Bis zum 17:16 (42. Minute) behauptete der HCE eine knappe Führung, ehe bei den Leipzigern Torhüter Kristian Saeveras zur Hochform auflief und mit seinen Paraden entscheidend zu einem 6:2-Lauf der Gäste zum 22:19 (54.) beitrug.

Der Norweger, der zuletzt bereits beim 30:18-Heimsieg gegen Wetzlar überragt hatte, kam insgesamt auf 15 Paraden. Zwar kämpfte sich Erlangen noch einmal auf 21:22 (56.) heran, doch dann übernahm bei den Leipzigern Witzke die Verantwortung und führte mit zwei Toren die Vorentscheidung herbei.