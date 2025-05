Freiburg - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat wie erwartet den japanischen Nationalspieler Yuito Suzuki als zweiten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 23 Jahre alte Offensivspieler kommt vom dänischen Erstligisten Brøndby IF in den Breisgau, wie der Sport-Club mitteilte. Zu Vertragslaufzeit und Ablösesumme machte der Verein wie üblich keine Angaben. Laut Medienberichten soll Freiburg zunächst rund sieben bis acht Millionen Euro nach Brøndby überweisen.

Am Montag hatten die Freiburger bereits die Verpflichtung des 19 Jahre alten Offensivtalents Cyriaque Irié bekanntgegeben. Der U20-Nationalspieler Burkina Fasos wechselt vom französischen Zweitligisten ESTAC Troyes zum badischen Europa-League-Starter und soll etwa acht bis neun Millionen Euro kosten.

In der Offensive variabel einsetzbar

Für Brøndby IF kam Suzuki in den vergangenen beiden Jahren auf 69 Pflichteinsätze. Dabei erzielte er 23 Tore und bereitete 15 Treffer vor. Der 1,75 Meter große Profi wurde häufig auf dem rechten Flügel eingesetzt, kann in der Offensive aber auch zentral spielen. Im Juni 2024 gab er sein Länderspieldebüt für Japan.

„Yuito besitzt diese besondere Mischung aus eigener Torgefahr und der Fähigkeit, seine Mitspieler gut in Szene zu setzen“, sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier. „Mit seiner Schnelligkeit, seiner Variabilität und seiner guten Technik wird er unser Offensivspiel bereichern.“