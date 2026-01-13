Erneute Pause: Der Innenverteidiger Philipp Lienhart fehlt dem SC Freiburg in den kommenden Wochen wegen einer Bauchmuskelverletzung. Damit fällt er auch im Bundesliga-Spiel bei RB Leipzig aus.

Freiburg - Der SC Freiburg muss in den kommenden Wochen auf den österreichischen Nationalspieler Philipp Lienhart verzichten. Der Innenverteidiger falle wegen einer Bauchmuskelverletzung aus, erklärte SC-Trainer Julian Schuster. Damit fehlt Lienhart auch zum Hinrunden-Abschluss der Fußball-Bundesliga am Mittwoch (20.30 Uhr/DAZN) im Spiel bei RB Leipzig.

Der 29-Jährige musste bereits in den zwei Spielen vor der Winterpause wegen muskulärer Probleme an der Leiste pausieren. Er kehrte beim 2:1 gegen den Hamburger SV am Samstag in die Abwehr zurück, wurde in der Halbzeitpause aber angeschlagen ausgewechselt. In Leipzig wird ihn wahrscheinlich wieder Anthony Jung ersetzen.

Schuster sieht Vorteil in Leipziger Spielausfall

Gegen RB will Freiburg eine lange Negativserie beenden: In bisher neun Bundesliga- und einem Zweitliga-Spiel konnten die Breisgauer auswärts noch nicht bei den Sachsen gewinnen. Schuster rechnet allerdings damit, dass RB-Jungstar Yan Diomande nach seinem Viertelfinal-Aus mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup gleich wieder in der Startelf der Gastgeber stehen wird. Den Flügelstürmer holten die Leipziger mit einem Privatjet aus Marokko zurück.

Schuster sieht einen kleinen Vorteil darin, dass seine Mannschaft nach der Winterpause bereits ein Spiel bestritten hat, während die RB-Partie beim FC St. Pauli wegen Eis und Schnee ausgefallen war. Allerdings wies Freiburgs Coach auch darauf hin, dass Leipzig in dieser Saison keine Dreifachbelastung hat und daher ausgeruht in die Partie gehen kann. In der vergangenen Saison konnten sich die Gastgeber nicht für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren.