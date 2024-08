Magdeburg (dpa) - Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg kann bei der Club-WM vom 27. September bis 3. Oktober in Ägypten zum ersten Mal überhaupt den vierten Sieg in Serie holen. Der Titelverteidiger hat dafür eine leichte Vorrundengruppe zugelost bekommen. Die Elbestädter treffen in der Gruppe C auf die California Eagles (USA/28. September) und einen Tag später auf den Khaleej Club aus Saudi-Arabien, der bereits 2022 und 2023 in der Vorrunde besiegt wurde, teilte der SCM auf seiner Homepage mit.

Die 17. Ausgabe der Club-Weltmeisterschaft heißt statt IHF Super Globe nun IHF Club World Championship. Alle Spiele werden in der 7.500 Zuschauern fassenden New Administrative Capital Hall in der noch namenlosen neuen Regierungs-Hauptstadt Ägyptens ausgetragen. Neben dem SCM treten auch renommierte Teams wie der FC Barcelona, Veszprém oder Gastgeber Al-Ahly an. Die Vorrunde wird vom 27. bis 29. September gespielt, wobei die Top-Teams aus Topf 1 – einschließlich SC Magdeburg – am 28. und 29. September antreten. Die Halbfinals sind für den 1. Oktober angesetzt. Das Finale sowie das Spiel um Platz drei finden am 3. Oktober statt.