Magdeburg - Der SC Magdeburg bleibt mit dem Sieg gegen den TVB Stuttgart im Titelrennen. Das Team von Bennet Wiegert kam am Mittwochabend vor 6.600 Zuschauern in der Getec-Arena zu einem 31:20 (14:11) gegen die Schwaben. Der beste Magdeburger Werfer war Matthias Musche mit sieben Treffern. Der SCM klettert auf Platz fünf, hat weiter nur einen Minuspunkt mehr als das Spitzenduo Melsungen und Berlin.

Rote Karte für Häfner

Die Teams begannen fehlerhaft, die ersten Angriffe beider Seiten landeten am Pfosten oder neben dem Tor, erst nach fünf Minuten erzielte Magnus Saugstrup den ersten Treffer der Partie. Stuttgart ging in Führung, doch das Fehlerfestival setzte sich auf beiden Seiten fort. Nach 14 Minuten sah Kai Häfner für ein Foul am zukünftigen Stuttgarter Antonio Serradilla die Rote Karte. Der SCM arbeitete sich in die Partie, führte zwischenzeitlich mit fünf Treffern, doch zur Halbzeit hatte Stuttgart auf drei Tore verkürzt, weil der SCM seine Konzentrationsschwächen nicht abstellte.

Auch die zweite Hälfte begann mit schlechten Trefferquoten beider Seiten, doch die Teams fanden diesmal schneller ins Spiel. Der SCM hielt seinen Vorsprung, kam aber nicht auf sein normales Leistungsniveau. Gerade im Angriff fehlte den Grün-Roten der Fluss, vieles endete in Einzelaktionen. Als den Gästen gegen Ende die Kräfte ausgingen, wurde es dann doch zu einem klaren SCM-Erfolg.