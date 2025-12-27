Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit siegt der Tabellenführer im Ostderby auch bei den heimstarken Eisenachern. Wer den größten Anteil am Erfolg der Magdeburger hatte.

Eisenach - Die heimstarken Handballer des ThSV Eisenach konnten den Siegeszug des SC Magdeburg nicht stoppen. Die Thüringer verloren ihr Heimspiel gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter der Bundesliga mit 25:30 (14:14). Den größten Anteil am 17. Saisonerfolg im 19. Punktspiel der Magdeburger hatten Omar Ingi Magnusson (7) und Matthias Musche (7/2). Für die Eisenacher, die ihre bisherigen Punkte allesamt daheim geholt und in der Werner Aßmann-Halle erst die dritte Niederlage in dieser Saison kassierten haben, erzielten Peter Walz, Stephan Seitz und Vukasin Antonijevic (je 5) die meisten Tore.

Der Außenseiter startete mutig und lag nach 19 Minuten mit 10:8 in Führung. Doch auf Dauer konnten die Gastgeber dem variablen Angriffsspiel des Gegners nicht mehr Paroli bieten, zumal sich immer mehr eigene Fehler sowohl in der Offensive als auch in der Defensive einschlichen. Diese Aussetzer bestraften die Magdeburger konsequent. Mit drei Toren in Serie setzen sich die Gäste auf 17:14 (35.) ab und bauten diese Führung bis zur 49. Minute auf 25:20 aus. Dazu hatte auch der überragende SCM-Torwart Sergey Fernandez mit seinen elf Paraden, an dem die Eisenacher Schützen nach der Pause verzweifelten, einen entscheidenden Beitrag geleistet.