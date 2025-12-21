Tabellenführer und Tabellenletzter der Handball-Bundesliga liefern sich in Magdeburg überraschend ein Duell auf Augenhöhe. Am Ende gewinnt der Spitzenreiter durchaus auch glücklich.

Magdeburg - Der SC Magdeburg hat auch das 23. Pflichtspiel in Folge gewonnen. Vor 6.600 Zuschauern rangen die Magdeburger den Tabellenletzten SC DHfK Leipzig beim 29:28 (18:12) nieder. Bester Magdeburger Schütze war Matthias Musche mit sieben Toren, für Leipzig traf Matej Klima mit neun Toren am häufigsten. Magdeburg bleibt mit nur einem Minuspunkt Spitzenreiter, Leipzig mit fünf Punkten Letzter.

Magdeburg hatte wie im Pokal gegen Flensburg wieder drei Torhüter im Aufgebot, startete gegen den Tabellenletzten mit Matej Mandic im Kasten. Zunächst hatte der SCM Probleme mit der Leipziger Deckung, doch die Gäste waren im Angriff zu fehlerhaft, konnten nur selten profitieren. So schraubte der Favorit den Vorsprung bis zur Pause schrittweise auf sechs Treffer.

Magdeburg schwächelt in der zweiten Halbzeit

Magdeburg kam unkonzentriert aus der Pause, Leipzig verkürzte und konnte sogar ausgleichen. Der SCM zog die Auszeit (47.), stoppte den Leipziger Trend, brachte aber das Spiel nicht wieder unter Kontrolle. Zwar führte Magdeburg wieder mit zwei Treffern (28:26/58.), schaffte es aber nicht, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Einen Magdeburger Ballverlust Sekunden vor Schluss konnte Leipzig nicht mehr zum Ausgleich verwerten.