Der SC Magdeburg startet mit einer Niederlage in die Königsklassen-Saison. Im ungarischen Szeged findet der deutsche Meister gegen Torwart Roland Mikler nach der Pause keine Mittel.

SC Magdeburg patzt beim Champions-League-Auftakt in Szeged

Mit fünf Treffern war Philipp Weber einer der besten Magdeburger Schützen beim 29:31 in Szeged.

Szeged - Der deutsche Meister SC Magdeburg ist mit einer Niederlage in die neue Saison der Champions League gestartet. Beim ungarischen Vertreter Pick Szeged unterlagen die Elbestädter mit 29:31 (18:17). Dabei waren Philipp Weber und Omar Ingi Magnusson mit je fünf Treffern die besten Magdeburger Schützen.

In Ungarn traf das Team von Trainer Bennet Wiegert mit Janus Smarason, Tobias Thulin und Gleb Kalarash gleich auf drei ehemalige SCM-Spieler. Die Angriffsreihen bestimmten die Anfangsphase und der SCM holte sich eine frühe Zwei-Tore-Führung (8.). Im Anschluss vergab Magdeburg allerdings zu viele Würfe, sodass die Gastgeber das Spiel drehten. „Bleibt stabil, wir machen das gut“, zeigte sich Wiegert in einer Auszeit dennoch zufrieden (19.). Zur Pause lagen die Elbestädter dann auch knapp in Front.

Szeged hatte nach der Pause die bessere Abschlussquote und vor allem den besseren Torwart: Magdeburg scheiterte zu oft an Keeper Roland Mikler (16 Paraden). Nach über fünf Minuten ohne SCM-Treffer zog Wiegert die zweite Auszeit (40.), doch die blieb ohne Wirkung: Szeged ließ zwei weitere Tore folgen, führte mit sechs Treffern Vorsprung und entschied praktisch die Partie. Erst in den letzten zehn Minuten gelang dem SCM noch Ergebniskosmetik.