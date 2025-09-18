Titelverteidiger SC Magdeburg feiert den zweiten Sieg in der Champions League. Beim FC Barcelona liefern sich die Teams eine Abwehrschlacht. Am Ende hilft der Pfosten.

Barcelona - Titelverteidiger SC Magdeburg hat die Neuauflage des Halbfinals der Champions League gewonnen. Beim FC Barcelona siegten die Elbestädter vor 1.832 Zuschauern mit 22:21 (15:12). Bester SCM-Werfer war Omar Ingi Magnusson mit sechs Toren, dazu glänzte Sergey Hernandez mit 15 Paraden. Es war der erste Magdeburger Erfolg in Barcelona überhaupt.

SCM-Trainer Bennet Wiegert setzte auf Oscar Bergendahl und Tim Zechel am Kreis für den fehlenden Magnus Saugstrup. Beide Teams arbeiteten intensiv in der Abwehr, wobei Magdeburg meist vorlegte, Barcelona aber schnell Antworten fand (6:5/11.). Der SCM nutzte die Fehler der Gastgeber im Angriff, um sich auf drei Treffer abzusetzen. Die Spanier stellten sich anschließend zwar defensiv besser auf den SCM ein, konnten aber bis zur Pause nicht verkürzen.

Abwehrreihen dominieren beide Halbzeiten

Der Ausgleich gelang den Gastgebern auch nach der Pause nicht, obwohl der SCM vier Angriffe in Folge durch leichte Fehler vergab - Barcelona scheiterte an Sergey Hernandez im Tor und der SCM-Abwehr (16:14/37.). Im Positionsangriff tat sich Magdeburg schwer, geriet oft ins Zeitspiel. Doch weil die eigene Abwehr funktionierte, blieb Magdeburg vorn. Als Barcelona wenige Minuten vor Schluss ausglich (21:21/56.), schien das Momentum aufseiten der Gastgeber, doch der SCM rettete einen Vorsprung über die Zeit: Einen Siebenmeter nach Schlusspfiff setzte Barcelonas Ian Barrufet an den Pfosten.