Der SC Magdeburg tut sich in Lemgo lange schwer. Am Ende gelingt dem Pokalsieger aber die Vorentscheidung im Meisterkampf.

Lemgo - Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga den nächsten Sieg eingefahren und bleibt Tabellenführer. Beim TBV Lemgo Lippe gewannen die Elbestädter nach Steigerung in der zweiten Halbzeit am Sonntagabend mit 34:28 (11:12). Bester Magdeburger Schütze war Janus Dadi Smarason mit acht Toren. Der SC Magdeburg ist weiter punktgleich mit Verfolger Füchse Berlin, hat aber noch zwei Spiele mehr auszutragen.

Beide Teams starteten mit einigen Fehlern, doch Sergey Hernandez im Tor hielt den SCM im Spiel. „Uns fehlt von allen Kleinigkeiten ein bisschen“, monierte SCM-Trainer Bennet Wiegert in einer Auszeit (18.) und forderte mehr Klarheit von seinem Team. Doch Magdeburg kam einfach nicht in Schwung, produzierte immer wieder technische Fehler oder blieb in der Lemgoer Deckung hängen. So ging der SCM mit einem knappen Rückstand in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Magdeburger Fehlerquote hoch, nutzte dann zwei Lemgoer Fehler, um das Spiel zu drehen (16:15/37.). Nach und nach setzte sich Magdeburg, auch angesichts zahlreicher Zeitstrafen gegen die Gastgeber, weiter ab und führte schließlich mit sechs Treffern. Lemgo hielt den Abstand nun konstant, konnte den SCM-Erfolg aber nicht mehr gefährden.