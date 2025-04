Magdeburg - Ohne gegnerische Einwirkung hat sich Magdeburgs Linksaußen Matthias Musche in der Champions League eine wohl schwere Fußverletzung zugezogen. Nach einem Pass im Spiel gegen KC Veszprem in seine Richtung ging Musche nach knapp drei Minuten zu Boden und hielt sich den rechten Fuß.

Wenig später kehrte der Ur-Magdeburger auf Krücken, den Fuß dick bandagiert, wieder in die Halle zurück. Musche erzielte in den bisherigen zwölf Champions-League-Spielen 58 Tore, war bester Torschütze des SCM. Die genaue Diagnose wird in den nächsten Tagen folgen.