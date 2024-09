Der SC Paderborn bleibt in der 2. Liga oben dran. Nach drei Remis in Serie gab es gegen Hannover wieder einen Dreier.

SC Paderborn bleibt in 2. Liga ungeschlagen

Paderborn - Der SC Paderborn bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Die Ostwestfalen gewannen gegen Hannover 96 mit 2:1 (1:1) und bleiben dem Spitzenduo in der Tabelle damit auf den Fersen. Für die ambitionierten Niedersachsen war es dagegen die zweite Auswärtsniederlage in Serie.

Koen Kostons brachte die Gastgeber früh in Führung (9. Minute). Danach übernahmen aber die Gäste das Kommando und kamen zehn Minuten später zum Ausgleich. Paderborns Kostons fälschte eine Hereingabe von Bartlomiej Wdowik unglücklich ins eigene Tor ab.

Hannover vergibt gute Chancen

Nach dem Seitenwechsel war Hannover das bessere Team und hatte durch Hyun-Ju Lee, der nur den Pfosten traf, und Nicolo Tresoldi per Kopfball gute Chancen auf die Führung. Doch wie so oft auswärts belohnten sich die 96er für eine ordentliche Leistung nicht. Stattdessen sorgte Ilyas Ansah in der 77. Minute für den etwas glücklichen Siegtreffer die Gastgeber.