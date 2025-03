Potsdam - Für die Volleyballerinnen des SC Potsdam und des VfB Suhl wird das Play-off-Viertelfinale gegeneinander allmählich zum Dauerbrenner. Am Samstag (19.30 Uhr) begegnen sich beide Mannschaften im dritten Jahr in Folge in einer Serie Best of three zum Kampf um den Einzug ins Halbfinale. „Wir können froh sein, den Heimvorteil zu haben. In Suhl zu spielen, ist immer schwierig“, schätzt Potsdams Außenangreiferin Lara Darowski die Lage ein.

Den Heimvorteil für ein mögliches drittes und alles entscheidendes Spiel haben sich die Potsdamerinnen erst am letzten Hauptrunden-Spieltag gesichert, an dem sie Suhl nach verlorenem ersten Satz 3:1 besiegten. Dadurch blieben sie Tabellenvierter, die Thüringerinnen wurden Fünfter. „In den drei gewonnenen Sätzen haben wir gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sind“, meint Angreiferin Michelle Bachmann.

Wird kein Spaziergang

Erfolgreich war der SC Potsdam auch in den beiden vorangegangenen Jahren im Viertelfinale gegen Suhl. Immer setzten sich die Brandenburgerinnen durch, wenngleich 2022/23 ganz knapp erst im dritten Spiel im Tiebreak (15:12). Bachmann ahnt, dass es auch diesmal kein Spaziergang wird. „Wenn wir nicht voll am Start sind, dann kann es schwierig für uns werden“, meint die 19-Jährige.

Für Potsdams Trainer Riccardo Boieri beginnt mit dem Viertelfinale die Abschiedstournee. Er wechselt nach Saisonende zu Mladost Zagreb nach Kroatien.