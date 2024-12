Schwerin - Die Volleyballerinnen des SC Potsdam müssen die Top Drei in der Tabelle der Bundesliga ziehen lassen. Im zehnten Spiel unterlag die Mannschaft von Trainer Riccardo Boieri beim Schweriner SC mit 2:3 (16:25, 25:21, 13:25, 25:18, 12:15), erhielt aber durch die zwei gewonnenen Sätze einen Punkt und konnte somit den Abstand zum fünften Platz vergrößern.

In Schwerin knüpften die Potsdamerinnen nur zeitweise an die beiden Siege gegen Meister Stuttgart in der Meisterschaft und im Pokal an. Den zwei enttäuschenden Auftritten im ersten und dritten Satz ließen die Brandenburgerinnen souveräne Leistungen im zweiten und vierten Satz folgen, sodass der Tiebreak entscheiden musste. In diesem legten die Gastgeberinnen mit dem zwischenzeitlichen 11:7 den Grundstein zum Sieg.