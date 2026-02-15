Im Schloss Weissenhaus in Schleswig-Holstein findet nach langem Streit die erste Weltmeisterschaft im Freestyle-Schach statt. Das Finale endet mit einem Sieg des großen Favoriten.

Weissenhaus - Schach-Superstar Magnus Carlsen hat an der deutschen Ostseeküste die erste Freestyle-Weltmeisterschaft gewonnen. Im Finale im Schloss Weissenhaus setzte sich der 35 Jahre alte Norweger gegen den Amerikaner Fabiano Caruana durch.

Gespielt wurden vier Partien. Am Ende hieß es 2,5:1,5 für Carlsen. „Es war sicher nicht einer meiner überzeugendsten Siege“, sagte er. Der Norweger ist aktuell auch die Nummer eins der Weltrangliste sowie Weltmeister im Blitzschach. Caruana hatte im Halbfinale den Deutschen Vincent Keymer mit 2,5:1,5 Punkten ausgeschaltet.

Beim Freestyle-Schach werden die Positionen der Figuren auf der Grundlinie ausgelost, wodurch die altbekannten Eröffnungs- und Verteidigungsstrategien aufgehoben werden.

Carlsen erhält für seinen Sieg ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar (etwa 84.300 Euro). Um die Austragung der WM hatte es im vergangenen Jahr noch einen großen Streit zwischen dem Weltverband FIDE auf der einen sowie Carlsen und dem deutschen Freestyle-Organisator Jan Henric Buettner auf der anderen Seite gegeben.