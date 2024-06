Schwere Gewitter haben am Dienstag Teile Thüringens heimgesucht und Schäden angerichtet. Große Hagelkörner bedeckten Straßen, umgestürzte Bäume behinderten den Verkehr.

Hildburghausen - Schwere Gewitter und Hagelschauer haben am Dienstag in Thüringen Schäden angerichtet. In Südthüringen beschädigten größere Hagelkörner mehrere Autos und Wellblechdächer, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Menschen seien nicht verletzt worden. Allerdings war eine örtliche Kreisstraße im Landkreis Hildburghausen zwischenzeitlich komplett mit golfballgroßen Hagelkörnern bedeckt. Einsatzkräfte räumten die Straße. Wetterbedingte Unfälle habe es keine gegeben. Nach Angaben der Polizei ist die Straße wieder befahrbar.

Südlich von Meiningen stürzten nach Angaben eines Polizeisprechers Bäume und Hochsitze um. Auch bei Krauthausen in der Nähe von Eisenach im Wartburgkreis wurde ein umgestürzter Baum gemeldet. Zudem sei ein Blitzeinschlag im Bereich der Bundesstraße 4 bei Niedersachswerfen (Landkreis Nordhausen) gemeldet worden, in dessen Folge die Schranken- und Ampelanlage ausgefallen sei.

Der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) hatte eine amtliche Unwetterwarnung für Thüringen herausgegeben und vor schwerem Gewitter gewarnt. Es bestehe möglicherweise Gefahr unter anderem durch Blitzschläge, umstürzende Bäume, rasche Überflutungen von Straßen und Unterführungen, Aquaplaning und Hagelschlag.