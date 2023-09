In Griechenland hat eine Schafherde ein "seltsames Verhalten" an den Tag gelegt. Der Schäfer kommt den Tieren schnell auf die Spur: Vermutlich trieb ihr Hunger die Schafe in ein Gewächshaus, wo sie mehr als 100 Kilo Cannabis vernichteten.

Landwirtschaft in Not

Eine Schafherde ist in Griechenland in ein Gewächshaus eingedrungen und hat dort mehr als 100 Kilo Cannabis gefressen.

Almyros/Griechenland/DUR - In Griechenland ist eine Herde von Schafen in ein Gewächshaus eingedrungen und hat mehr als 100 Kilo Cannabis verspeist. Das berichtet das griechische Nachrichtenportal "TheNewspaper.gr".

Der Vorfall soll sich demnach bei Almyros in der Region Thessalien zugetragen haben. Der Schäfer hätte ein "seltsames Verhalten" bei seinen Tieren bemerkt: Demnach hätten die Schafe ihre Köpfe unnatürlich verdreht. Als er der Ursache auf den Grund gehen wollte, habe er herausgefunden, dass die Herde in ein Gewächshaus "eingedrungen" sei, in dem medizinisches Cannabis angebaut wird.

Von Hunger getrieben: Schafherde dringt in Griechenland in Gewächshaus ein und frisst mehr als 100 Kilo medizinisches Marihuana

Was zunächst nach einer kuriosen Geschichte klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Denn die Tiere wurden wohl von ihrem Hunger getrieben.

Griechenland hat seit dem Sommer mit Extremwetter zu kämpfen. Nach Hitzeperioden über 40 Grad und zahlreichen Waldbränden, fielen Anfang September beispiellose Niederschlagsmengen, insbesondere in Mittelgriechenland. Binnen zwei bis drei Tagen gab es mancherorts so viel Niederschlag wie im deutschen Jahresdurchschnitt.

Die Landwirtschaft in Griechenland ist besonders stark von den Extremwettereignissen betroffen. Ernten und Weidewiesen wurden laut Medienberichten zerstört, hunderttausende Nutztiere starben in Folge der starken Überschwemmungen.

Die zerstörten Weideflächen und damit die fehlende Nahrungsgrundlage trieb wohl auch die Schafe bei Almyros in das Gewächshaus.

Der Besitzer der Anlage zeigt sich sprachlos: "Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll", sagte er gegenüber "TheNewspaper.gr". "Wir hatten die Hitzewelle und dabei eine Menge der Produktion verloren. Wir hatten die Überschwemmungen und verloren fast alles. Und nun das. Nach all dem kam eine Schafherde in die Anlage, von der ich nicht weiß, wie sie es geschafft hat, und fing an zu fressen, was übrig war. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ehrlich gesagt."