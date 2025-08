Naumburg - In Naumburg hat ein Schäferhund eine 69-Jährige mehrfach gebissen. Die Frau war am Samstag mit ihrem eigenen Hund an einem Grundstück vorbeigelaufen, als der Schäferhund einen Zaun überwand und die Frau attackierte, wie die Polizei in Halle mitteilte. Die 69-Jährige verlor durch den Angriff auch einen Zahn. Die Halterin des Schäferhundes muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.