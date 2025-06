Die strikte Ämtertrennung könnte für eine Übergangszeit bei der Thüringer Linken aufgeweicht werden. Bei einem Parteitag an diesem Wochenende in Ilmenau soll darüber entschieden werden. Es gehe um eine Satzungsänderung, sagte Parteichef Christian Schaft in Erfurt. Sie solle ermöglichen, dass der Vorsitzende der Landtagsfraktion der Linken sich einmal der Wiederwahl als Landeschef stellen könne. Davon würde Schaft profitieren, der an der Spitze der Landtagsfraktion der ehemaligen Thüringer Regierungspartei steht.

Nach Angaben der Linken haben sich bisher für die Parteispitze, die am Samstag neu gewählt werden soll, neben Schaft auch die bisherige Co-Vorsitzende Ulrike Grosse-Röthig und der 34 Jahre alte Maximilian Becker beworben. Becker ist außerhalb der Linke kaum bekannt - in seinem Bewerbungsschreiben berichtet er von lokalen Aktivitäten und einer Arbeit „im Maschinenraum“ der Partei. Auf dem Parteitag in Ilmenau seien noch Bewerbungen möglich, erklärte Schaft.

40 Prozent mehr Mitglieder

Er sagte, er werde natürlich nur bei einer entsprechenden Satzungsänderung erneut für den Parteivorsitz kandidieren. Der 34-Jährige begründete das mit der besonderen Situation, in der die Linke nach ihrem Comeback bei der Bundestagswahl sei. Er verwies auf Herausforderungen durch einen starken Mitgliederzuwachs, aber auch die angespannte gesellschaftliche Lage in Thüringen. „Es kann derzeit sinnvoll sein, keine Trennung von Partei- und Fraktionsvorsitz vorzunehmen.“

Nach Angaben von Schaft hat die Thüringer Linke derzeit rund 4.200 Mitglieder. Etwa 40 Prozent mehr als noch zu Jahresbeginn.