Schalke 04 verpflichtet den 18-jährigen Dylan Leonard aus Australien. Wie der Innenverteidiger im Ruhrgebiet ankommen soll, erklärt Sportdirektor Youri Mulder.

Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 hat noch einen weiteren Spieler aus Australien unter Vertrag genommen. Der 18 Jahre alte Dylan Leonard wechselt zum Fußball-Zweitligisten und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2030. Das teilten die Schalker am Montag mit.

Der Innenverteidiger wechselt ablösefrei vom australischen Erstligisten Western United aus Melbourne ins Ruhrgebiet und ist als Perspektivspieler vorgesehen. „Wir geben ihm auf Schalke die Zeit, sich in den kommenden Monaten in Europa einzugewöhnen“, sagte Sportdirektor Youri Mulder.