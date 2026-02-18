Ab sofort gehört Amin Younes nicht mehr zum Kader von Schalke 04. Der Vertrag ist aufgelöst.

Gelsenkirchen - Zweitliga-Spitzenreiter FC Schalke 04 und Amin Younes gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein mitteilte, wurde der bis zum Saisonende gültige Vertrag des Offensivspielers in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Grund sind die geringen Einsatzchancen des 32 Jahre alten früheren Fußball-Nationalspielers.

Dies werde Younes persönlichem Anspruch nicht gerecht. „Entsprechend wollen wir ihm die Gelegenheit geben, unter anderem die letzten Chancen, die die noch offene Wintertransferfenster bieten, zu nutzen“, begründete Sportvorstand Frank Baumann die Entscheidung.

Younes war im Frühjahr 2024 als vereinsloser Spieler zu den Königsblauen gekommen und hielt sich dort zunächst in der Reserve fit. Im Juni 2024 erhielt er einen Profikontrakt über zwei Jahre. Seither absolvierte er insgesamt 31 Partien für Schalke. „Ich bin sehr dankbar für meine Zeit auf Schalke und die Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte“, sagte Younes.