Schalke 04 verpflichtet vereinslosen Rzatkowski nach

Gelsenkirchen - Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat den seit Monaten vereinslosen Marc Rzatkowski unter Vertrag genommen. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Kontrakt bis zum Ende der Spielzeit. Das teilte Schalke am Dienstag mit. Die Königsblauen reagieren damit auf die Verletzungen von Kapitän Danny Latza und Blendi Idrizi. Der in Bochum geborene Rzatkowski spielte zuletzt bis zum Jahreswechsel für Red Bull New York und war seitdem ohne Club.

Rzatkowski spielte in der zweiten Liga bereits 114 Partien für den VfL Bochum und den FC St. Pauli. Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder ist überzeugt davon, „dass er unserem Team auf und neben dem Platz guttun wird“.