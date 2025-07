Gelsenkirchen - Die Begeisterung für den FC Schalke ist auch nach Jahren der Enttäuschung ungebrochen. Am Samstag feierten mehr als 80.000 Fans den „Schalke-Tach“ - die offizielle Saisoneröffnungsfeier vor dem ersten Pflichtspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga am kommenden Freitag (20.30 Uhr) gegen Hertha BSC.

„Das ist Wahnsinn. Das soll den Jungs einen schönen Push geben für die nächsten Wochen“, sagte der bei der Vorstellung der Mannschaft minutenlang gefeierte Kapitän Kenan Karaman, der nach einer Meniskusverletzung gerade erst wieder ins Mannschaftstraining einsteigt.

Schalke will wieder nach oben

Die vor zwei Jahren abgestiegenen Schalker haben auch in der 2. Liga zuletzt maßlos enttäuscht und zwei Zitter-Spielzeiten mit Abstiegskampf hinter sich. „Nach zwei nicht so guten Saison sollte man auf dem Boden bleiben“, sagte Karaman, befriedigte allerdings auch das Anspruchsdenken beim abgestürzten Revierriesen: „Schalke gehört auf jeden Fall in die Bundesliga. Wir wollen uns auf jeden Fall auch im oberen Bereich bewegen. Dafür müssen wir jetzt Gas geben.“

Baumann kündigt noch Transfers an

Der neue Sportvorstand Frank Baumann kündigte zudem in den kommenden Wochen noch weitere Zugänge an. „Wir müssen noch ein bisschen was machen, sowohl in der Breite als auch in der Spitze“, sagte der frühere Bremer Sportchef, der im Österreicher Miron Muslic auch einen neuen Trainer installiert hat. Bislang haben die Schalker drei externe Spieler verpflichtet. Als prominentester kehrte Timo Becker vom Absteiger Holstein Kiel zurück und wurde von Muslic sogleich zu Karamans Stellvertreter erklärt.