Scharfe Kritik an Hochschulpräsidentin nach Protest hält an

Berlin - Die Kritik am Verhalten von Hochschulpräsidentin Bettina Völter bei einer Protestaktion an der Alice Salomon Hochschule (ASH) hält an. „Verhalten und Äußerung sind nicht nachvollziehbar – und absolut deplatziert“, sagte Innensenatorin Iris Spranger im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses mit Blick auf Völters Handeln bei der Besetzung des Audimax der ASH in Berlin-Hellersdorf im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt am 6. Januar.

In einem Video ist zu sehen, wie Völter Polizisten mehrfach dazu auffordert, den Eingangsbereich des Hochschulgebäudes zu verlassen und sagt: „Wir erleben es als Bedrohung, dass Sie vorne am Eingang stehen.“ Sie habe die Polizei nicht gerufen, ein Eingreifen der Einsatzkräfte sei nicht notwendig. „Sie kommen nicht in die Hochschule, ich möchte Sie bitten, vom Eingang der Hochschule Abstand zu nehmen“, so Völter in dem Video.

Spranger: „Nichts daran ist bedrohlich“

„Es wundert mich schon, dass eine Hochschulpräsidentin den Schutz ihrer Hochschule durch die Polizei als bedrohlich tituliert“, sagte Spranger dazu. Die Polizisten vor Ort hätten ruhig und besonnen gehandelt. „Nichts daran ist bedrohlich. Es ist rechtsstaatliches Handeln, wie ich es mir wünsche, sagte die Innensenatorin. Es gehe darum, Sicherheit zu gewährleisten und Straftaten zu verhindern.

NS-Gedenkorte: unwürdiges Verhalten

Die Ständige Konferenz der Leiter der NS-Gedenkorte im Berliner Raum kritisierte, dass die Hochschulleitung kein Wort über die „antisemitische Verhöhnung“ der Namensgeberin der Hochschule verliere, wie sie in einer Mitteilung erklärte. Eine Büste von Alice Salomon sei während der Proteste geschändet worden. „Sie (die Hochschulleitung) erweist sich mit ihrem Verhalten dem Namen der von den Nationalsozialisten verfolgten und aus Deutschland vertriebenen Sozialwissenschaftlerin Alice Salomon als unwürdig.“

Parolen wie „From the River to the Sea“ oder „Hamas, mein Liebling“ seien unerträglich und nicht hinzunehmen. Es handle sich dabei um eine inakzeptable Fortsetzung der antisemitischen und antiisraelischen Vorgänge an Berliner Hochschulen. „Menschenverachtende und gewaltverherrlichende Positionen können keine Grundlage für eine Debatte über die Vorgänge in Gaza und Israel bilden.“

Sechs Festnahmen

Die Aktivisten hatten mehr Raum für einen Dialog gefordert, wie ein Sprecher der Hochschule sagte. Er schätzte die Zahl der Teilnehmer auf rund 60. Laut Polizei waren es 50 Menschen, die zum Teil vermummt waren. Sie hätten nach einem Gespräch mit der Hochschulleitung nach mehreren Stunden friedlich das Gebäude verlassen.

Im Anschluss versammelten sich nach Angaben der Polizei rund 80 Personen vor der Hochschule. Etwa 180 Polizistinnen und Polizisten waren demnach vor Ort. Die Polizei nahm sechs Menschen vorläufig fest, ermittelt nun gegen sie wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Widerstands und versuchter Gefangenenbefreiung, wie es hieß.

Staatssekretär: Unterschiedliche Darstellungen aus Hochschule

Laut Wissenschaftsstaatssekretär Henry Marx gibt es aus der Hochschule sehr unterschiedliche Darstellungen dazu, was bei der Besetzung tatsächlich geschehen ist. Die Hochschule sei ihrer Aufgabe nachgekommen, die Vorfälle zu dokumentieren. In zwölf Fällen sei Anzeige erstattet worden.

So war nach Angaben des Staatssekretärs auf sechs Postkarten das rote Hamas-Dreieck zu sehen. Viermal sei der umstrittene Slogan „From the river to the sea, palestine will bei free“ festgestellt worden, mit dem das Existenzrecht Israels geleugnet werde. Zudem gab es laut Marx auf Plakaten eindeutig gewaltverherrlichende und antisemitische Äußerungen. So habe ein Plakat postuliert, dass sich mit dem islamistischen Terroranschlag auf Israel am 7. Oktober 2023 der palästinensische Befreiungskampf Bahn gebrochen hätte.

Marx: Straftaten müssen erfasst werden

Den Weg der Deeskalation zu gehen, sei immer ein möglicher, sagte Marx im Innenausschuss. Dies müsse aber immer unter klaren Regeln erfolgen und es müsse sichergestellt werden, dass Straftaten verfolgt würden. „Denn die Hochschule muss ein Ort für alle sein. Dann kann man auch miteinander reden.“

Marx bedankte sich bei der Polizei für ihre Unterstützung. Dies hatte auch Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) getan und die Präsenz der Polizei als gut und notwendig bezeichnet. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hatte die Äußerung von Hochschulpräsidentin Völter zum Polizeieinsatz als „völlig unverständlich“ bezeichnet. CDU-Fraktionschef Dirk Stettner warf der Präsidentin Versagen vor und forderte ihren Rücktritt.