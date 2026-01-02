Ein Unbekannter schießt auf eine Wohnungstür in Neukölln, die Kugeln schlagen in Wände ein - die Bewohner sind zu diesem Zeitpunkt zu Hause.

Berlin - In Berlin-Neukölln hat ein unbekannter Täter mit scharfer Munition mehrfach auf eine Wohnungstür gefeuert. Die Kugeln durchschlugen am Donnerstagabend die Tür und trafen in der Wohnung die Decke und Wand des Flurs, wie die Polizei mitteilte.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Bewohner der Wohnung in der Karl-Marx-Straße zu Hause anwesend. Verletzt wurde aber niemand. Die Polizei ermittelt, die Hintergründe der Tat waren zunächst unbekannt.