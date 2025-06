Schauspiel Leipzig stellt Gesellschaftsthemen in den Fokus

Wegen Umbauten an seiner Hauptbühne spielt das Schauspiel Leipzig noch bis Ende Oktober auf dem agra-Gelände. (Archivbild)

Leipzig - In der neuen Spielzeit will das Leipziger Schauspiel einen Blick auf die Gemeinschaft in der Gesellschaft werfen. Das Motto der kommenden Spielzeit laute „Wir-Gesänge“ und sei eine Suche nach Ursprüngen und Bezügen, nach neuen Fragen und bekannten Erzählungen, nach Aushandlungen und Konflikten, Widersprüchen und Sehnsüchten, sagte der Intendant des Schauspiels, Enrico Lübbe, bei der Programmvorstellung für die Spielzeit 2025/2026.

Wegen Umbauten an seiner Hauptbühne spielt das Schauspiel Leipzig noch bis Ende Oktober auf dem agra-Gelände im Süden der Stadt. Zum Abschluss der Interimszeit wird dort Shakespeares „Der Sturm“ auf räumlich besondere Weise erlebbar, hieß es weiter.

Ab Herbst kehren elf Repertoire-Stücke zurück auf die Große Bühne – von A wie „Arsen und Spitzenhäubchen“ bis W wie „Woyzeck“. Für Familien wird neben „Andersens Märchen“ auch „Das kalte Herz“ wiederaufgenommen. Ab kommenden Februar sind auf der Großen Bühne Premieren zu erleben, die den Fokus darauf legen, Vergangenes und Gegenwärtiges miteinander zu verbinden und vertraute Antworten neu zu hinterfragen.