Der Schauspieler Christian Oliver und seine beiden Töchter starben bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik. Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Start auf Bequia. In einem emotionalen Statement meldete sich die Mutter der beiden Kinder. Schauspiel-Kollegen von Christian Oliver bringen in den sozialen Medien ihre Trauer zum Ausdruck.

Halle (Saale)/DUR/ymü. - Der Schauspieler Christian Oliver (51), in Deutschland vor allem durch seine Rolle in der RTL-Fernsehserie "Alarm für Cobra 11" bekannt, ist am 4. Januar 2024 bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben gekommen.

Im Flugzeug saßen auch seine beiden Töchter, Madita (12) und Annik (10). Auch sie starben bei dem Flugzeugabsturz. Jessica Klepser, die Mutter der Mädchen und Christian Olivers Ehefrau, von der er 2021 die Scheidung einreichte, war nicht an Board.

Einen Tag nach den tragischen Todesfällen wurde von Wundabar Pilates ein Statement im Namen der Familie veröffentlicht. Jessica Klepser arbeitet bei Wundabar in Kalifornien.

Tod von Christian Oliver und seinen Töchtern: Emotionales Statement der Familie Klepser

Amy Jordan, die Inhaberin des Unternehmens, wandte sich zuerst mit bewegenden Worten an ihre Follower: "Mit äußerst schwerem und gebrochenem Herzen teile ich diese Neuigkeiten", schreibt sie. Und teilt dann die Nachricht der Familie:

Wir sind tief betroffen von dem tragischen Flugzeugunglück am 4. Januar 2024, bei dem unsere geliebten Familienmitglieder ums Leben kamen. Unsere Töchter Madita (12) und Annik (10) waren zusammen mit ihrem Vater Christian auf dem Rückweg von einem Urlaub in der Karibik, als das einmotorige Flugzeug, mit dem sie unterwegs waren, einen Motorschaden hatte und ins Meer stürzte. Leider überlebten alle vier Passagiere des kleinen Flugzeugs nicht. Klepser Family auf Instagram

In ihrem Beitrag erinnert die Familie an die beiden Mädchen: "Die tiefe Verbundenheit, das ansteckende Lachen und der Abenteuergeist, die Madita und Annik teilen, werden in ihren Gemeinden schmerzlich vermisst werden." Madita und Annik waren die einzigen Kinder des Paares.

Bei Gofundme.com wurde eine Spendenseite eingerichtet, die nach kurzer Zeit das Ziel von 100.000 US-Dollar überschritten hat.

RTL und Kollegen trauern um Christian Oliver

Erdoğan Atalay, mit dem Christian Oliver bei der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11" zusammengearbeitet hat, trauert um seinen Kollegen. Auf Instagram postete er ein gemeinsames Foto von sich und Christian bei "Alarm für Cobra 11" und schreibt: "All meine Gedanken, Gebete und mein Beileid gehen an seine Frau und die ganze Familie. Ich bin wirklich schockiert und ich habe keine Worte."

Auch der Sender RTL meldete sich auf X zu dem Tod von Christian Oliver: "Mit tiefer Trauer haben wir vom Tod unseres ehemaligen „Alarm für Cobra 11“-Schauspielers Christian Oliver gehört. Unsere Herzen sind bei seiner Familie. Christian Oliver befand sich laut Polizei an Bord eines Kleinflugzeugs, als es ins Meer abstürzte", heißt es dort.

Noch im Dezember drehte Christian Oliver an einem neuen Filmprojekt. Die chinesische Schauspielerin Bai Ling, die gemeinsam mit ihm vor der Kamera stand, nimmt bei Instagram Abschied von ihrem Kollegen. Sie habe "Tränen in den Augen" schreibt sie und postet dazu gemeinsam Fotos von sich und Christian am Set des Films "Forever Hold Your Peace" – ihrem "ersten und letzten gemeinsamen Film".

Flugzeugabsturz in der Karibik: Vier Tote

Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Start des einmotorigen Privatflugzeugs von der Karibikinsel Bequia. Neben Christian, Madita und Annik Klepser starb auch der Pilot Robert Sachs, der Eigentümer des Flugzeugs war.

Christian Oliver posiert mit seinen Töchtern und seiner Ehefrau Jessica Mazur vor den Fotografen - Foto von 2015.

Laut Pressemitteilung der Polizei des Inselstaats St. Vincent und die Grenadinen war das Flugzeug auf dem Weg zur Insel St. Lucia, als es kurz nach dem Start ins Meer stürzte. Das Video eines Augenzeugen zeigt den Absturz.

Fischer, Taucher und die Küstenwache bargen an der Absturzstelle vier Leichen.

Der 51-jährige Schauspielers befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Urlaub. Oliver hatte am Vortag des Unfalls ein Foto von einem tropischen Strand auf Instagram gepostet, begleitet von den Worten: „Grüße von irgendwo im Paradies! Auf die Gemeinschaft und die Liebe ... 2024, wir kommen!“

Christian Oliver, geboren als Christian Klepser, wirkte in über 60 Kino- und Fernsehproduktionen mit. Neben seiner Rolle in "Alarm für Cobra 11" war er auch in Hollywood-Produktionen wie "The Good German - In den Ruinen von Berlin" neben George Clooney, "Operation Walküre" neben Tom Cruise und in "Speed Racer" zu sehen.