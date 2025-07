„Da geht's nicht um Show - da geht's ums Spiel“: RTL-Schauspielerin Sarah Victoria Schalow hält Frauenfußball für fairer. Auf die Europameisterschaft in der Schweiz freut sie sich besonders.

Serien-Star Sarah Victoria Schalow („Alles was zählt“) attestiert männlichen Profi-Kickern Schauspiel-Talent.

Köln/Nauen - Serien-Star Sarah Victoria Schalow („Alles was zählt“) ist Fußball-Fan - und attestiert männlichen Profi-Kickern ein gewisses Schauspiel-Talent. „Wenn Männer Fußball spielen, ist es manchmal Theater. Bei Frauen ist es Sport“, sagte die 40-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Sie halte Frauenfußball für fairer. „Da geht's nicht um Show“, sagte Schalow. „Da geht's ums Spiel.“

Man könne den Unterschied ganz gut erkennen, wenn mal jemand auf dem Spielfeld hinfalle. „Selbst wenn die Nase blutet, wird beim Frauenfußball kurz abgewischt und dann geht es weiter“, sagte Schalow. „Da wird kein Tanz aufgeführt wie bei den Männern, damit auch der Schiri das auch ja sieht.“

Die Schauspielerin, die in Nauen (Brandenburg) geboren wurde, spielt in der RTL-Serie „Alles was zählt“ die Yoga-Lehrerin Hanna Kern. Die Seifenoper läuft seit 2006 im Vorabendprogramm.

Privat ist sie Sarah Victoria Schalow - ihre Lieblingsspielerin ist Linda Dallmann vom FC Bayern München. Für die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz, die am Mittwoch beginnt, hat sich die Schauspielerin Tickets für ein Viertelfinalspiel besorgt.

Fußball sei bei ihr „sehr positiv besetzt“, sagte Schalow. „Mein Vater war Bayern-München-Fan. Wenn er früher Fußball schaute, durfte ich immer länger aufbleiben und mitgucken.“