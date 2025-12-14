Drei Mitglieder der Brauchtumsgruppe Weihnachtsmänner e.V. stehen mit Schellengeläut auf dem Weihnachtsmarkt in Altenbrak. Am ersten Feiertag ziehen sie in kompletter Dunkelheit durch den Ort.

Altenbrak - Im kleinen Harzort Altenbrak hat sich eine besondere Weihnachtstradition erhalten: Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags ziehen Mitglieder der Brauchtumsgruppe Weihnachtsmänner e.V. in kompletter Dunkelheit mit Peitschenknallen und Schellengeläut durch den Ort. So zog einst der Weihnachtsmann in den Ort ein, sagte der Vereinsvorsitzende Ronald Paul vorab bei einem Weihnachtsmarkt in Altenbrak. Die Gruppe gebe es seit 160 Jahren. Inzwischen symbolisiert das Spektakel den Auszug des Weihnachtsmannes, da die Bescherung auf den 24. Dezember vorgerückt ist.

Am frühen Weihnachtsmorgen ziehen die Männer etwa drei Kilometer weit durch den Ort, sagte Paul weiter. „Im Mittelpunkt steht die Geräuschkulisse.“ Die Straßenbeleuchtung wird ausgeschaltet. Es gibt die Peitschenschläger und die Schellenträger. Die Schellen, die einst zur Ausstattung von Pferden bei Kutschausfahrten durch die verschneiten Harzwälder dienten, sind an Lederplatten befestigt. Je nach Zahl der Schellen kann eine solche Platte 10 bis 20 Kilogramm wiegen, sagte der Vereinsvorsitzende.

Dieses spezielle Brauchtum in Altenbrak erhält sich auch über weitere Generationen, sagte der Vereinschef weiter. Weihnachtsmann könne man ab 18 Jahren werden, viele junge Leute hätten daran Interesse. Aktuell habe der Verein 42 Mitglieder.