Elsterberg - Eine Scheune ist in Elsterberg (Vogtlandkreis) vollständig abgebrannt. Laut Angaben der Polizei gab es dabei keine Verletzten. Am Samstagabend um 18.13 Uhr war der Notruf bei der Polizei eingegangen. Laut Polizei hatte zunächst der Dachstuhl Feuer gefangen, dann ist die gesamte Scheune niedergebrannt. Die Einsatzkräfte waren rund drei Stunden vor Ort. Der Schaden beträgt etwa 64.000 Euro, teilte die Polizei mit. Die Brandursache ist unklar.