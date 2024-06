Scheune brennt in Wildenfels

Wildenfels/Zwickau - Beim Brand einer Scheune in Wildenfels (Kreis Zwickau) im Erzgebirge ist ein Schaden von etwa 30.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte die Feuerwehr verhindern, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergreifen. Dessen beiden Bewohner blieben unverletzt. Das Feuer im Ortsteil Wiesen war aus bisher nicht bekannter Ursache am Donnerstag ausgebrochen.