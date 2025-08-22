Genthin - Ein Feuer in einer Scheune in Genthin hat einen mittleren sechsstelligen Schaden verursacht. Dies teilte ein Sprecher der Polizei mit. Warum die in der Scheune gelagerten Strohballen im Ortsteil Parchen zu brennen anfingen, sei derzeit unklar. Eine Feuerwehrfrau sei leicht verletzt worden.

Die Flammen hätten auch auf ein Gebäude übergegriffen, sagte der Sprecher. Als die Feuerwehr an der Scheune im Landkreis Jerichower Land war, habe diese bereits vollständig gebrannt. Das Löschen des Brandes habe bis in die Morgenstunden am Freitag gedauert. Anschließend sei der Brandort beschlagnahmt worden. Die Polizei ermittle.