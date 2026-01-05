Nachdem ein Feuer in einer Scheune im Landkreis Cuxhaven ausgebrochen ist, greift es auf ein Einfamilienhaus über. Beide Gebäude werden stark beschädigt.

Ein Feuer in einer Scheune und einem angrenzenden Wohnhaus im Landkreis Cuxhaven hat einen hohen Schaden verursacht. (Symbolbild)

Odisheim - Im Landkreis Cuxhaven hat sich ein Scheunenbrand auf ein angrenzendes Einfamilienhaus ausgebreitet. Das Feuer war am Sonntagabend in einer Scheune eines landwirtschaftlichen Gehöfts in Odisheim ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Scheune sei beinahe vollständig zerstört und das Haus stark beschädigt worden.

Die beiden Bewohner, ein 38-jähriger Mann und eine 57-jährige Frau, seien unverletzt geblieben. Der Schaden werde derzeit auf 200.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache sei noch unklar, möglicherweise habe ein technischer Defekt an der Heizungsanlage das Feuer ausgelöst.