Leps - In Leps im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist eine Scheune ausgebrannt. Es werde von einem technischen Defekt ausgegangen, teilte die Polizei in Köthen mit. Demnach befanden sich neben diversen Kleinteilen auch zwei Motorräder in dem rund 100 Quadratmeter großen Gebäude. Der Schaden liege im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Scheune beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.