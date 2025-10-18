Bauarbeiten sorgen ab Montag für Schienenersatzverkehr auf mehreren Regiostrecken ab Leipzig. Auch Fahrräder und E-Roller können nur eingeschränkt in den Bussen mitgenommen werden.

Leipzig - Bahnpendler und Reisende brauchen ab dem kommenden Montag starke Nerven: Auf den Regiostrecken zwischen Leipzig und Döbeln und Leipzig und Chemnitz kommt es die gesamte Woche über teilweise zu Schienenersatzverkehr. Es komme deshalb voraussichtlich zu Verspätungen, teilte die Mitteldeutsche Regiobahn mit. Fahrräder und E-Roller können in den eingesetzten Bussen zudem nur eingeschränkt mitgenommen werden.

Betroffen sind die Abschnitte der Linien RB110 zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Borsdorf sowie der Linie R6 zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Bad Lausick bei ausgewählten Abfahrten in den Abend- und Nachtstunden, heißt es weiter. Die Fahrt von Leipzig nach Chemnitz am Samstagabend, dem 25. Oktober, kurz vor Mitternacht muss zudem auf der gesamten Strecke mit Schienenersatzverkehr stattfinden. Hintergrund sind Bauarbeiten der DB InfraGo AG. Reisende werden gebeten, sich vor Ort an den Bahnhöfen und online nach Abweichungen und Änderungen zu erkundigen.