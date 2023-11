Schierke - Die Schierker Feuerstein Arena ist am Samstag in die Wintersaison gestartet. Ab sofort ist die Eisfläche im Wernigeröder Ortsteil wieder geöffnet und lädt Besucher und Gäste zum Eislaufen ein. Zahlreiche Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt und Eislaufschule sind in den kommenden Wochen und Monaten geplant. Nach Angaben der Stadt Wernigerode besuchten in der vergangenen Wintersaison rund 28 000 Gäste die Feuerstein Arena. In der Nacht zum Samstag hat im Harz wieder Schneefall eingesetzt. Der Winterdienst ist im gesamten Harz im Einsatz.