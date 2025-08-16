Ein Binnenschiff kollidiert in Oldenburg mit einer Brücke. Die Bahnstrecke wird zwei Stunden gesperrt, die Polizei ermittelt.

Ein Schiff der Wasserschutzpolizei. In Oldenburg stieß ein Schiff gegen eine Eisenbahnbrücke. Verletzt wurde niemand. (Symbolbild)

Oldenburg - Ein Binnenmotorschiff ist in Oldenburg gegen eine Eisenbahnbrücke gestoßen. Während das Steuerhaus stark beschädigt wurde und auch ein auf dem Schiff abgestellter Pkw Schaden nahm, blieb die Brücke weitgehend unversehrt – an ihrer Unterseite entstand lediglich leichter Farbabrieb, wie die Polizei mitteilte.

Verletzt wurde niemand, Betriebsstoffe traten nicht aus. Die Bahnstrecke war vorsorglich rund zwei Stunden gesperrt. Nach Überprüfung durch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sowie die Deutsche Bahn wurde sie wieder freigegeben.

Für das Schiff verhängte die Verkehrszentrale Bremen ein Weiterfahrverbot. Die Wasserschutzpolizei Brake ermittelt zur Unfallursache.