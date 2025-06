Hannover - Ein Frachtbinnenschiff und ein Ausflugsschiff mit rund 170 Passagieren an Bord sind auf dem Mittellandkanal in Hannover zusammengestoßen. Wie die Feuerwehr mitteilte, soll es am Freitagabend auf Höhe der Noltemeyerbrücke zu der Kollision gekommen sein, als eines der Schiffe das andere überholen wollte. Rettungskräfte behandelten nach dem Zusammenstoß sechs leicht verletzte Menschen auf dem Ausflugsschiff - niemand musste aber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Als die Feuerwehr eintraf, hatte das Ausflugsschiff nach der Kollision bereits am Ufer festgemacht. Feuerwehrleute halfen, die Ausflugsgäste vom Schiff an Land zu bringen. Die Passagiere mussten danach mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxen nach Hause fahren. Das Frachtschiff fuhr nach dem Unfall bis zur Anderter Schleuse und machte dort fest.

Das genaue Ausmaß des Schadens war zunächst unklar. Nach Angaben der Feuerwehr traten keine Betriebsstoffe nach der Kollision aus. Auch zu der genauen Unfallursache gab es keine Angaben. Die Feuerwehr beendete ihren Einsatz nach rund einer Stunde.