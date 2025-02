Die Weiße Flotte sticht am Samstag in See. (Archivbild)

Potsdam - Vor wenigen Tagen lag noch Eis auf der Havel, nun startet bereits am ersten Märzwochenende die Fahrgastschifffahrt in Potsdam in die neue Saison. Am Samstag steche die MS Schwielowsee zur Schlösserrundfahrt in See, sagte ein Sprecher der Weissen Flotte Potsdam. Die Tour führt vorbei an mehreren Schlössern und Parks der Hohenzollern. Die Weisse Flotte bietet Linien- und Ausflugsfahrten auf der Havel und den Havelseen an - tagsüber und abends. Die Hauptsaison endet regulär am 31. Oktober.