Magdeburg - Das historische Schiffshebewerk in Rothensee bekommt erneut Fördermittel für Sanierungsarbeiten. In diesem Jahr werden nach Angaben des Infrastrukturministeriums fast 130.000 Euro bereitgestellt. Damit sollen unter anderem Betonelemente instandgesetzt werden und Steuerung sowie Technik ertüchtigt werden. Das mittlerweile mehr als 85 Jahre alte Schiffshebewerk in Magdeburg-Rothensee ist eines von nur vier Hebewerken bundesweit, die noch funktionstüchtig und auch tatsächlich in Betrieb sind. Es habe erhebliche Bedeutung für die Sportschifffahrt und sei zugleich ein touristischer Magnet in der Region um die Landeshauptstadt, erklärte Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos). Seit 2012 wurde das Schiffshebewerk mit rund 1,6 Millionen Euro gefördert.